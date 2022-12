Reuters: Flere skadet etter skyting i Paris

Riksvei 7 ved Brimnes fergekai mellom Bu og Eidfjord i Vestland er åpen for trafikk igjen etter at et vogntog med fisk veltet ved fergeleiet torsdag kveld.

Like før klokka 6 fredag morgen melder Vegtrafikksentralen vest at bergingen og tømmingen av vogntoget er ferdig, og at det er nå fri ferdsel på stedet.

Ett felt av veien vil bli stengt en kort periode senere fredag da oppryddingsarbeidet skal fortsette.

Nødetatene fikk melding om ulykken like før klokken 20.30 torsdag kveld.