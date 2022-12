Kronprinsfamilien sender julehilsen

Krimteknikere ved åstedet i Lønborglien i Ytre Sandviken i Bergen der to personer ble funnet døde onsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB

Det var en kvinne i midten av 20-årene og en mann i slutten av 30-årene som døde i Bergen onsdag. De to skal tidligere ha hatt et forhold.

Det bekrefter politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt til NTB.

– Kvinnen bodde på adressen der de to ble funnet, det gjorde ikke han. Mannen som ble funnet, har hatt et forhold til henne tidligere. Hva slags kontakt de har hatt i tiden opp mot dødsfallene, er blant tingene vi undersøker, sier politiadvokaten.

Hun understreker at det fortsatt er tidlig i etterforskningen, og at politiet foreløpig ikke utelukker noen hypoteser. Det betyr at politiet fortsatt undersøker om flere kan ha vært involvert.

Obdusert

De to døde ble obdusert torsdag, men politiet vil ikke si mer om hva som er dødsårsaken. Bergens Tidende har tidligere meldt at de to ble funnet med stikkskader.

– Vi kan foreløpig ikke si noe utover at skadene er forenelig med straffbare forhold, sier Høyland.

Kvinnen skal ifølge politiet ha hatt en voldsalarm, men denne ble ikke utløst. Dette skyldes trolig at den var tom for batteri, ifølge Høyland. Hun sier samtidig at voldsalarmen ikke var knyttet til mannen som ble funnet død sammen med kvinnen.

– Vi har undersøkt grunnlaget for at hun fikk voldsalarmen, og undersøkt personer knyttet til denne. Vi mener vi har belegg for å si at disse ikke har vært på stedet, uten at vi går mer inn på det, sier Høyland.

Gjort beslag

Høyland bekrefter også at det er gjort flere beslag på åstedet og i leiligheten der mannen og kvinnen ble funnet hardt skadet onsdag ettermiddag, men vil ikke si noe om hva politiet har beslaglagt.

Både kvinnen og mannen ble sendt til sykehus hvor begge ble erklært døde.