Den britiske tabloidavisen The Sun beklager at de publiserte en kommentar av Jeremy Clarkson. Clarkson er kjent fra TV-programmet Top Gear. I the Sun skrev han om Meghan, prins Harrys ektefelle.

Kommentaren kom etter at Clarkson hadde sett Netflix-serien om de to. Han skrev at han hatet henne intenst, og drømte om at hun skulle jages naken gjennom Londons gater, mens folket kastet avføring på henne.

Senere har han beklaget at han gikk så langt. Nå sier the Sun at de har trukket artikkelen og beklager.

«Spaltisters meninger er deres egne. Men som utgiver innser vi at det følger ansvar med ytringsfrihet», skriver avisen.