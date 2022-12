LO-lederen freder Støre

Follobanen ble åpnet 12. desember, men har fått en tung åpning med store problemer og flere utsettelser. Foto: Terje Pedersen / NTB

Follobanen vil ikke gjenåpnes 27. desember. Det bekrefter Bane Nor.

Den splitter nye togstrekningen ble åpnet med brask og bram 11. desember, men måtte stenge allerede 20. desember på grunn av en brann i et koblingshus på Ski stasjon.

Etter planen skulle banen åpnes igjen 27. desember, men dette er utsatt.

Det bekrefter pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane-Nor overfor NTB.

I en pressemelding skriver Bane Nor at Follobanen må holdes stengt til over nyttår.

– Det er problemer med strømmen i det nye anlegget. Vi utbedrer skader som anlegget er påført fortløpende, men dessverre, så langt har vi ikke klart å finne den bakenforliggende årsaken til at det oppstår varmgang i anlegget, forklarer Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor.

Samtidig beklager hun overfor de reisende.

– Det er passasjerene det handler om og vi er fryktelig lei oss for at det går ut over dem, sier Undrum.

Follobanen består av Nordens lengste jernbanetunnel. Det omfattende prosjektet har vært gjennom flere utsettelser og budsjettsprekker, med en endelig prislapp på 36,8 milliarder kroner.