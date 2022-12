VG: Gardermoen midlertidig stengt for flyavganger

Mange ventet på buss for tog i Holmestrand etter at Vestfoldbanen ble rammet av strømproblemer. Foto: Jakob Semb Aasmundsen

Et tog med rundt 300 passasjerer er blitt stående sør for Drammen stasjon på grunn av et tre som har falt over linjen, melder NRK.

Vy opplyser til kanalen at de venter på et diesellokomotiv som kommer fra Lysaker, og at de forsøker å skaffe drosjer og busser til stedet.

Ifølge Bane Nor er Sørlandsbanen mellom Gulskogen og Mjøndalen stengt, og Vestfoldbanen mellom Drammen og Holmestrand er stengt, begge på grunn av strømproblemer.

– Vi jobber med å rette feilen, men dette kan ta tid, sier Bane Nor.