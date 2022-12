Bedre kjøreforhold på Østlandet

Støre innrømmer at det har vært en intens høst, med mange store saker og dårlige meningsmålinger. – Jeg mener vi fortjener bedre enn det, sier han til TV 2. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre vedgår at det har vært en intens høst, men at han er minst like motivert. Aps fall forklarer han blant annet med strømpriser.

Støre gjentar overfor TV 2 at en ny styringsmekanisme for krafteksport kommer. Denne ble varslet allerede i sommer og legges frem på nyåret. Nye løfter vil han ikke gi.

– Vi ønsker oss tilbake igjen til en situasjon med lave og stabile strømpriser, så fort vi kan. Det er viktig for norsk næringsliv, viktig for bedrifter. Men, som jeg har sagt mange ganger: Det er ikke noen «quick fix» på dette. Det grunnleggende problemet er at de mangler kraft i Europa, sier han til kanalen.