Politiet etterforsker funnet av død mann i Bergen som drap, melder BT

Oslo tingrett har gitt Noah, WWF Verdens naturfond og Foreningen Våre rovdyr medhold: En midlertidig forføyning stanser fellingen av tre ulveflokker.

Dermed kan ikke ulvejakten inne i ulvesonen starte som planlagt 1. januar.

– Vi er svært fornøyd med kjennelsen, og tingretten er klar på at staten legger feil rettsanvendelse til grunn for å skyte kritisk truede ulver. Det er på tide at myndighetene innser at loven og Bern-konvensjonen krever mer for vern av fredet ulv enn at «bestandsmålet er nådd». Vi forventer nå at de faktisk respekterer rettens mening og ikke tvinger ideelle organisasjoner til ytterligere rettsrunder, sier leder Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter i en pressemelding.

– De bør vente til høyesterettssaken neste vår og ikke prøve å presse igjennom mest mulig skyting av truede dyr, sier hun videre.