Ny runde med togtrøbbel

USA vil fra 5. januar kreve en negativ koronatest for alle som kommer til landet med fly fra Kina.

Det amerikanske kravet er at alle flypassasjerer fra Kina må fremvise en negativ koronatest som ikke er mer enn to dager gammel, før avreise fra Kina, Hongkong eller Macau.

Den italienske helseministeren kunngjorde tidligere i dag at Italia nå vil koronateste alle som reiser til eller via Italia fra Kina. Italia var det første landet i Europa som fikk et stort korona-utbrudd. Pandemien har til nå krevd livet til 180.000 mennesker i landet.

Italia har overvåket testresultatene av frivillige tester ved Fiumicino flyplass i Roma og Malpensa flyplass i Milano. På mandag var halvparten av de frivillige testene av passasjerer på fly fra Kina positive.

The Guardian skriver at tiltakene i flere land skyldes bekymring for at nye varianter av viruset kan dukke opp under nye utbrudd av covid i Kina, og at disse kan spre seg. Flere asiatiske land, blant annet Japan, Malaysia, Sør-Korea og India, har innført tiltak for å hindre rask økning i antall smittetilfeller etter Kinas gjenåpning.

Helsedirektoratet har foreløpig ikke vurdert lignende tiltak i Norge. Det sier Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, onsdag kveld til TV2.