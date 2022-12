Follobanen forblir stengt inntil videre

Natt til 25. juni avfyrte Zaniar Matapour flere skudd mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum. To menn ble drept. Foto: Javad Parsa, NTB

Årets første drap skjedde kun en drøy time inn i 2022, og det foreløpig siste skjedde i romjulen. Med det ligger antall drap i år på nivå med de siste årene.

Med det ligger det an til at antall drap i Norge i 2022 blir omtrent på nivå med de siste årene. Hittil i år har politiet startet etterforskning av 22 drapssaker med i alt 24 ofre, men tallet kan likevel bli noe høyere. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en kvinne og en mann døde i Ytre Sandviken i Bergen, men det er så langt ikke kjent om én eller begge er drept, og de er derfor ikke regnet med blant de 24.

I tillegg er en kvinne siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at en mann ble funnet død i Namsos 22. desember. Politiet har sagt at siktelsen kan bli oppjustert til drap.

Hvert år siden 2014 har antallet drap i Norge ligget under 30, og de siste fem årene har antallet drapsofre ligget mellom 24 og 29.