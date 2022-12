NRK: Andrew Tate skal være pågrepet for menneskehandel i Romania

Mannen i 30-årene som var siktet for medvirkning til drap i Bergen onsdag, løslates. Den drapssiktede mannen i 20-årene fremstilles for fengsling fredag.

En mann i 20-årene ble funnet hardt skadd i en leilighet i Bergen og erklært død ved ankomst til sykehus. To menn ble pågrepet.

Den siktede mannen i 30-årene har forklart at han bare var et vitne til drapet. Han løslates nå.

– Min klient er veldig lettet. Mest av alt er han lettet over at politiet har fått en bedre oversikt over hva som skjedde, sier mannens forsvarer Erik Johan Mjelde til NTB.

– Politiet mener at det ikke er grunnlag for å fremstille ham for varetektsfengsling. Bakgrunnen for det er at mistankegrunnlaget vurderes å være svekket gjennom den etterforskningen som er gjennomført etter pågripelsen, herunder avhør, kriminaltekniske undersøkelser og obduksjon, opplyser politiet.

Den drapssiktede mannen i 20-årene har ikke ønsket å la seg avhøre. Han fremstilles for fengsling fredag. Han har ifølge politiet samtykket til varetektsfengsling.