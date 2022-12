Shabana Rehman begraves på statens bekostning

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har varslet styrking av landets forsvar. De siste månedene har han gjennomført en rekke rakettester. Foto: KCNA / AP / NTB

Nord-Korea sendte på årets siste dag opp tre ballistiske raketter i det som var den siste av en lang rekke tester i år. De tre rakettene falt ned i Japanhavet.

Oppskytingene skjedde ved 8-tiden lokal tid. Det dreide seg om ballistiske kortdistanseraketter som ble skutt opp fra provinsen Nord-Hwanghae, like sør for hovedstaden Pyongyang.

Det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA hadde natt til lørdag norsk tid ennå ikke omtalt oppskytingene, men melder at landets leder Kim Jong-un fredag ledet et partimøte for å meisle ut politikk og strategi for 2023.