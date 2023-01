Bilist hadde nediset frontrute – mistet førerkortet

Kong Harald i nyttårstalen: – Klimaet er nå det mest alvorlige

– Vi må gjøre alt vi kan for å verne om jorda vår, sier kong Harald i sin nyttårstale. Han peker ut klimaendringene som den mest alvorlige utfordringen.

– Vi har nærmest forventet at verden fortsatt skal gå framover. Dessverre kan vi ikke ta dette for gitt, sier kongen i sin nyttårstale.

Han påpeker at mye har gått riktig vei i verden og Norge de siste årene, men trekker fram flere negative utviklingstrekk:

– Over store deler av verden ser vi nå at demokratiske friheter svekkes. Fattigdommen øker igjen. Flere er flyktninger på grunn av krig, konflikt og klima. Og klimaet er nå det mest alvorlige. Vi må gjøre alt vi kan for å verne om jorda vår. Både for å beskytte menneskers hjem, og for å bevare den fantastiske naturen der alt levende henger sammen, sier kongen.

Han mener vi virkelig trenger hverandre i arbeidet for å løse problemene.

– Vi alle er like avhengig av jorda vår. Og klimaendringer stopper ikke ved landegrenser. Jeg har et inderlig håp om at vi nå vil klare å handle i tråd med alvoret i situasjonen, sier kongen i sin nyttårstale til det norske folk.