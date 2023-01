Stengt Follobane fører til smekkfulle tog

Folk sto som sild i tønne på toget 7.54 fra Ski. Her må passasjerer fra Østre linje gå på Mossetoget fordi tog fra Mysen ikke lenger kjører helt inn til Oslo S. Foto: Mathilde Simonsen Dahl

Mandag skrev Aftenposten om reisende over Østre linje som blir hardest rammet av at nye Follobanen er stengt. Bane Nor og Vy har bestemt at disse må ta tog frem til Ski stasjon, vente over ti minutter på tog fra Moss og bytte.

– I dag var toget fra Moss med dobbelt togsett allerede smekkfullt da det kom til Ski klokken 7.54. Folk sto allerede i midtgangen. Vi var mange reisende på perrongen fra Østre linje som måtte trenge oss på Mossetoget sammen med passasjerer fra Ski, rapporterer Mathilse Simonsen Dahl fra Knapstad.

– Vi sto som sild i tønne inne i toget.

Hun tror mange pendlere holdt seg hjemme mandag for å avvente situasjonen, og at forholdene i dag er mer reelle med tanke på hvordan det blir for ed reisende fremover med det midlertidige tilbudet mens Follobanen er stengt. Det skal den være minst til 1. februar.

Også ordføreren i Indre Østfold, Saxe Frøshaug (Sp), har reagert sterkt på at reisende over Østre linje nok en gang er blitt en salderingspost når det gjelder jernbanen, og ber om møte med Vy om saken.

Tidligere har kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, beklaget at spesielt kundene i Indre Østfold får et dårligere tilbud.

Jernbanetoppene må svare samferdselsministeren om togkaoset og den stengte Follobanen tirsdag klokken 15. Da er Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn innkalt til hastemøte.