Trump ber republikanerne godkjenne McCarthy som speaker

Flere land krever negativ koronatest for reisende fra Kina etter smittehoppet i landet.

Den voldsomme smitteøkningen i Kina, kombinert med at myndighetene i landet har lempet på egne reiserestriksjoner, har ført til bekymring for at nye virusvarianter skal spre seg.

EU-representanter diskuterer onsdag felles tiltak. I Norge har Folkehelseinstituttet vurdert at det ikke er nødvendig med norske særtiltak for reisende fra Kina. Den samme vurderingen gjør helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, får Aftenposten opplyst.

– Norge samarbeider tett med både EU og WHO når det gjelder internasjonal overvåking og håndtering av pandemien, inkludert situasjonen i Kina. Vi legger vekt på være tett koordinert med resten av Europa. Per nå er vurderingen at det ikke er behov for restriksjoner for reisende, men vi følger utviklingen tett, heter det i en melding fra statsråden.