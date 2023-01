Kraftig brann på Vålerenga i Oslo

Mexicos forsvarsminister Luis Cresencio Sandoval kunngjorde torsdag pågripelsen på en pressekonferanse i Mexico by. Foto: Eduardo Verdugo / AP / NTB

Ovidio Guzman Lopez fotografert da han ble pågrepet Culiacán i 2019. Den gang ble sikkerhetsstyrkene tvunget til å løslate ham dagen etter, som følge av den voldsomme reaksjonen fra væpnede kartellmedlemmer. Foto: CEPROPIE / AP / NTB

Mexicos forsvarsminister Luis Cresencio Sandoval (til venstre) og sikkerhetsminister Rosa Icela Rodriguez møtte pressen i Mexico by torsdag. Foto: Eduardo Verdugo / AP / NTB

Mexicanske sikkerhetsstyrker har pågrepet en av sønnene til Sinaloa-kartellets tidligere leder Joaquin «El Chapo» Guzman, opplyser Mexicos forsvarsminister.

Ovidio Guzman ble tatt til fange torsdag i en militæraksjon i Culiacán nordvest i landet, opplyser forsvarsminister Luis Cresencio Sandoval til pressen.

32 år gamle Ovidio med kallenavnet «El Raton» (musa) anklages for å ha hjulpet faren med å drive narkovirksomheten siden El Chapo ble utlevert til USA i 2017.

Militæraksjonen rystet Culiacán, som er hovedstaden i delstaten Sinaloa, med flere skuddvekslinger, veisperringer og kjøretøy som ble satt i brann.

Ovidio Guzman er etterlyst i USA, som har utlovet en dusør på opptil 5 millioner dollar for informasjon som kan føre til at han blir tatt. Militæraksjonen omtales som en viktig seier for Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador, få dager før han får besøk av USAs president Joe Biden.

Narkotikasmugling ventes å stå høyt på agendaen i samtalene – sammen med migrasjon.

Løslatt tidligere

El Chapo soner en livstidsdom i et fengsel i New York etter å ha blitt utlevert til USA i 2017. Han er dømt for omfattende narkotikasmugling.

Ovidio Guzman var ikke blant El Chapos mest kjente sønner. Det endret seg i 2019, da mexicanske sikkerhetsstyrker gikk til aksjon mot ham i Culiacán. De løslot ham etter kort tid på presidentens ordre etter kartellets voldsomme reaksjon. Flere mennesker ble drept da væpnede gjengmedlemmer gikk massivt til angrep med maskingevær, og Lopez Obrador sa at han med løslatelsen ville unngå at flere ble drept.

Stengte skoler

Denne gangen svarte antatte kartellmedlemmer med å kapre biler fra innbyggerne og sette kjøretøyer i brann. Lokale myndigheter ba innbyggerne om å holde seg innendørs, og offentlige virksomheter og skoler ble stengt. Militæret stengte dessuten flyplassen i Culiacán mens skytingen pågikk.

Etter pågripelsen satte kartellmedlemmer opp 19 veisperringer, deriblant ved flyplassen og utenfor den lokale militærbasen i Culiacán, ifølge forsvarsministeren. Likevel klarte flyvåpenet å fly Guzman til Mexico by, hvor han er plassert i varetekt.

Klemmer, ikke kuler

Lopez Obrador har vært svært kritisk til forgjengernes krig mot bandene. Over 340.000 mennesker er drept i Mexico siden regjeringen i 2006 satte inn hæren for å bekjempe de mektige narkotikakartellene i landet.

Lopez Obrador har stått i spissen for en strategi han selv kaller «klemmer, ikke kuler» i kampen mot volden som herjer deler av landet. Voldskriminaliteten må håndteres gjennom sosiale tiltak for å bekjempe fattigdom og ulikhet, har presidenten framholdt.

Fire år etter at han tok over, er drapstallene fortsatt høye.