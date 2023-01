En kritisk skadet etter skred i Rauma

Den palestinske anglikanske biskopen Hosam Naoum ved en av gravene som ble utsatt for hærverk i nyttårshelgen. Han mener gravskjendingen var motivert av religiøs intoleranse og hat mot kristne. Foto: Mahmoud Illean / AP / NTB

Israelsk politi har pågrepet to tenåringer, som er mistenkt for hærverk mot en rekke kristne gravstøtter på en kristen gravlund i Jerusalem.

De to, som er 18 og 14 år gamle, anklages for «vandalisering av gravstøtter og skadeverk på gravlundene» forrige helg, opplyser en talsperson for politiet fredag. De skulle fremstilles for en domstol fredag.

Ifølge israelske medier ble rundt 30 gravstøtter berørt, og skjendingen av den protestantiske kirkegården ble møtt med internasjonal fordømmelse.

Opptak fra overvåkingskameraer ble delt i sosiale medier. De viser to unge menn som kaster store steiner på gravene og dytter et kors over ende. Gravlunden ligger på Sionfjellet, stedet der Jesus antas å ha spist sitt siste måltid med disiplene.