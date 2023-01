Hønefoss: Mann omkom da han ble påkjørt

Iran har henrettet ytterligere to unge menn i forbindelse med protestbølgen i landet, melder landets rettsmyndighet lørdag.

De to mennene ble henrettet for å angivelig ha drept et medlem av landets sikkerhetsstyrker under protestene.

De to mennene var 22 og 20 år gamle, ifølge rettsmyndigheten.

Fra før ble to unge menn på 23 år i desember henrettet for vold mot politiet.