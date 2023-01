Togene står stille på Oslo S

Mohammad Mehdi Karami ble henrettet lørdag etter å ha blitt funnet skyldig i å ha satt fyr på en vaktbu under en demonstrasjon i byen Karaj 30. november. En vakt ble drept. Foto: AP / NTB

Iran bruker dødsstraff for å skremme innbyggerne fra å protestere og demonstrere mot regimet, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk.

Iran har nylig henrettet fire unge menn som var dømt til døden i forbindelse med protestene i landet, og ytterligere to unge menn står angivelig for tur. FNs høykommissær for menneskerettigheter er sterkt kritisk.

– Den iranske regjeringen benytter rettsforfølgelse og dødsstraff som våpen for å straffe dem som deltar i protester og for å skape frykt i befolkningen for å fjerne all dissens, stikk i strid med internasjonal menneskerettslov, heter det i en uttalelse fra Türk.

Statlig sanksjonerte drap

Minst 17 iranere er hittil dømt til døden etter protestene som brøt ut da en 22 år gammel kvinne døde i det såkalte moralpolitiets varetekt.

– Slik bruk av rettsvesenet for å straffe mennesker som benytter seg av sine helt grunnleggende rettigheter, som å delta i eller organisere demonstrasjoner, er statlig sanksjonerte drap, slår Türk fast.

– Irans regjering vil tjene sine egne og det iranske folks interesser bedre ved å lytte til folks klager, og ved å gjennomføre de juridiske og politiske reformene som er nødvendige for å sikre respekt for meningsmangfold, ytrings- og forsamlingsfrihet, samt kvinners rettigheter på alle områder, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter videre.

Krever moratorium

Iran har ifølge Türk dømt minst 17 mennesker til døden i forbindelse med protestene, og landet planlegger om kort tid å henrette ytterligere to unge menn – 19 år gamle Mohammad Boroughani og 22 år gamle Mohammad Ghobadiou.

– Jeg gjentar min oppfordring til Irans regjering om å respektere folks liv og stemme, om straks å innføre et moratorium på dødsstraff og om å stanse alle henrettelser, sier Türk.

– Iran må ta oppriktige steg i retning av nødvendige reformer som kreves av deres eget folk for å beskytte menneskerettighetene, sier han.