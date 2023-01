Gardermobanen: Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm stengt

Mick Lynch, som er generalsekretær i det britiske transportforbundet, deltar på en protest utenfor Euston stasjon i London. Foto: Kirsty O'Connor / PA via AP / NTB

Britiske fagforbund misliker at regjeringen vil innføre en minstestandard på offentlige tjenester slik at ansatte blir tvunget til å jobbe under streik.

Ifølge Downing Street kommer enkelte ansatte i offentlig sektor til å bli tvunget til jobbe under en streik, melder BBC.

Ordningen er ment å gjelde ambulansemannskap, brannmenn og jernbanearbeidere, slik at de kan tilby grunnleggende tjenester også under en streik.

– Jeg tror ikke at vi i et sivilisert samfunn bør ha en situasjon der vi ikke kan få en avtale for å få en ambulanse til å møte opp på en streikedag for de mest alvorlige tilfellene av alle typer lidelser, sier næringslivsminister Grant Shapps til Times Radio.

Fagforbundene kaller forslaget for udemokratisk og ulovlig, og fagforbundet TUS har truet med søksmål hvis det blir vedtatt.

Opposisjonspartiet Labour har sagt at planen ikke kommer til å fungere.

Forslaget er et forsøk på å få slutt på de mange streikene som har preget Storbritannia den siste tiden. Det er varslet flere aksjoner i januar. Ambulansesjåfører i England og Wales legger ned arbeidet onsdag, mens sykepleierne følger etter neste uke.