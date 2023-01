The Guardian: Gitarlegenden Jeff Beck er død

Kronprins Haakon har fått beskjed om at byggesøknaden til et nytt lager på Skaugum ikke er god nok. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kronprins Haakons planer om å rive et tidligere fjøs for å bygge et lager til utleie på Skaugum er for dårlige, mener Asker kommune og Viken fylkeskommune.

Det kommer frem i et brev som ble sendt til Skaugum i desember, skriver Budstikka.

Fylkeskommunen har tidligere uttalt at de ikke har innvendinger mot å rive det 30 år gamle fjøset for å sette opp et moderne lagerbygg, som skal brukes til utleie. Fylket er likevel involvert nå fordi fjøset ligger i et LNF-område, som i utgangspunktet har byggeforbud.

Søknaden om å bygge lageret ble sendt av et eksternt selskap, som er eid av kronprinsen.

– Skaugum Gård har som byggherre engasjert en profesjonell aktør for å ta hånd om søknad og oppføring av det nye bygget når tillatelsene foreligger, uttaler kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Kongehuset til avisen.