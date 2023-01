Advarslene preger snusboksene. Nå er man ett skritt nærmere advarsel på vinflaskene.

Aleksej Navalnyj er en russisk jurist og opposisjonspolitiker. Foto: Gina Grieg Riisnæs

Den fengslede russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj sa onsdag at han blir nektet behandling i fengsel.

– Jeg har ikke blitt innlagt på sykehus, selv om jeg har etterspurt dette, sa han ifølge sitt eget team i en rettshøring onsdag.

Navalnyj sa også at han blir nektet nødvendige medisiner, og at han har influensasymptomer.

Tidligere denne uka sa han at han delte celle med en med en influensasyk mann og hevdet fengselet brukte den syke mannen som et «biologisk våpen» for å smitte ham.

I to år har Navalnyj blitt holdt fengslet. Han er domfelt for underslag, men hevder anklagene er falske og at myndighetene prøver å bringe ham til taushet.