Politiet har rykket ut til Sandvika stasjon med store ressurser

Politiet har startet etterforskning etter at en eldre mann og en eldre kvinne ble funnet døde i Molde sentrum torsdag. Foto: Bjørn Brunsvoll/ Romsdals Budstikke

En eldre mann og en eldre kvinne ble torsdag funnet døde i en bolig i Molde sentrum. Politiet kan foreløpig ikke si noe om bakgrunnen for dødsfallene.

Det skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Det er all grunn til å tro at det er beboerne i boligen som er funnet døde. De er ikke endelig identifisert. Dødsårsaken vil bli fastslått gjennom obduksjon, sier politiadvokat Yngve Skovly.

De kriminaltekniske undersøkelsene vil trolig fortsette utover ettermiddagen og kvelden. Samtidig vil politiet foreta vitneavhør og rundspørring.

Politiet sa tidligere torsdag til NTB at de foreløpig ikke har mistanke om at de to er utsatt for noe kriminelt, og at ingen personer er mistenkt eller pågrepet.

Det var Romsdals Budstikke, som først omtalte dødsfallene.

Skovly understreket også at befolkningen i Molde ikke har grunn til å ha noe å frykte etter hendelsen. Han sa videre at de har mange hypoteser på hva som kan være årsaken til dødsfallene. Politiadvokaten ville heller ikke kommentere relasjonen mellom de to avdøde personene.

Politiet vet ikke hvor lenge de to har vært døde. Politiet ble varslet om hendelsen klokken 13.30, og begge ble konstatert døde da patruljen kom til stedet.