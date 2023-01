De to som ble funnet døde i Molde torsdag, var skutt, opplyser politiet

Emilie Enger Mehl (Sp) er justis- og beredskapsminister. Foto: Stein Bjørge

Venstre, Rødt og Fremskrittspartiet vil ha svar fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hvorvidt hun var orientert om terrorvarselet i forkant av Oslo-skytingen 25. juni.

Torsdag avslørte VG at E-tjenesten og PST var kjent med at det var planlagt et terrorangrep i Skandinavia i forkant av angrepet mot London pub i Oslo 25. juni i fjor. To personer ble drept og mer enn 20 såret i skytingen. Oslo politidistrikt bekreftet at de ikke ble varslet om terrortrusselen.

– Opplysningene fra VG reiser mange spørsmål knyttet til PST sin håndtering av informasjonen de fikk fra e-tjenesten. Her må alle steiner snus, for å få klarhet i hva de fikk hvite når og hvordan denne informasjonen ble brukt, skriver Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik i en e-post til NTB.