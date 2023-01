Fly med 72 ombord styrtet i Nepal

Langt færre valgte å legge julehandelen til Sverige i år sammenlignet med før pandemien, ifølge tall fra DNB. Her fra det populære shoppingsenteret i Norby i Svinesund. Foto: Erik Johansen / NTB

Tall fra DNB viser at nordmenns grensehandling fortsatt er betydelig lavere enn før pandemien, til tross for at grensene igjen er åpne for trafikk.

I 2022 handlet nordmenn for 9,2 milliarder kroner på dagstur til Sverige, og det ble utført 5,2 millioner turer over grensen.

Men selv med åpne grenser til söta bror tok langt færre nordmenn harrytur til Sverige i fjor.

Antall dagsturer var 24 prosent lavere i 2022 sammenlignet med 2019, og uten justering for inflasjon endte beløpet fortsatt 16 prosent under.

Rasmus Figenschou, som er leder for alle små og mellomstore bedrifter i DNB, tror nedgangen skyldes at nordmenn har blitt flinkere til å støtte opp om lokalt næringsliv og i større grad ser verdien av lokale butikker.

– Dette er både bra for arbeidsplassene våre, for verdiskapning og for det løpende tilbudet til kundene langs grensen, sier Figenschou.