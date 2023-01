Zelenskyjs rådgiver skapte storm med uttalelse. Nå går han av.

Rådgiveren til president Volodymyr Zelenskyj går av etter at hans uttalelse i helgen skapte stor oppstandelse i hjemlandet.

Bakgrunnen er at minst 41 mennesker ble drept da et russisk missil traff en boligblokk i byen Dnipro. Oleksiy Arestovychg sa først at årsaken kunne være at ukrainsk luftvern hadde skutt ned missilet, og at det deretter traff blokken.

Teorien ble svært dårlig mottatt i Ukraina. Det ukrainske luftforsvaret sier at blokken ble truffet av et missil av typen Kh-22. Dette har ikke Ukraina utstyr til å skyte ned, ifølge dem.

– Jeg ber om unnskyldning til ofrene og deres slektninger, innbyggerne i Dnipro og alle andre som ble dypt såret over min for tidlige og feilaktige teori av at et russisk missil traff en boligblokk, skriver han i en beklagelse på sin Telegram-kanal, ifølge Reuters.