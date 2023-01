Siktet etter skyting i Klingenberggata løslates

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at det ikke er aktuelt å vurdere andre tiltak enn fastprisordningen for bedriftene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) avviser at regjeringen har noen andre strømplaner enn fastprisavtale for bedriftene.

– Vi kommer ikke til å gjøre andre grep, vi mener det er rett medisin, sa næringsminister Jan Christian Vestre på en pressefrokost tirsdag.

Han er tydelig på at fastprisordninger er regjeringens eneste plan. Det er ikke aktuelt å åpne for andre tiltak slik situasjonen er nå.

– Vi har bare en plan, det skal mye til for å revurdere den planen.

Han er overrasket og skuffet over at ikke flere av strømselskapene har kommet på banen.

– Det er en eller to håndfuller som har kommet på banen. Hvor er alle de andre som skulle bidra til denne dugnaden, spør Vestre.

– Begynner å fungere

Samtidig ser næringsministeren tegn til at fastprismarkedet for bedrifter nå begynner å fungere.

– Det er tegnet avtaler både for små bedrifter, som bakerier, slaktere og butikker, men også til store industribedrifter og noe imellom. Men det er fortsatt et lavt antall, sier Vestre.

Han har tidligere sagt at fastprisene etter hvert vil komme under 1 krone per kilowattime, og påpeker at det nå har skjedd.

– Treårskontraktene har falt 35 prosent i pris. De er nå under krona. De langsiktige avtalene er på 69 øre, sier han.

Mer fleksible avtaler på plass

– Og hvem har sagt at det stopper her? Jeg tror vi kommer til å se en videre positiv prisutvikling. Det er det som kan gi bedriftene våre forutsigbarhet over tid. Derfor avviser jeg alle andre forslag nå enn plan A, B og C, som er å få fastprismarkedet opp og gå, utdyper næringsministeren.

Tidligere har det kommet eksempler på nokså rigide fastprisavtaler, for eksempel hvor bedriftene måtte tegne avtaler for et flatt strømforbruk hele døgnet.

– Nå kommer strømprodusentene på banen med fleksible vilkår, hvor man kan få profiler mer tilpasset seg. Mandag til fredag 8–16 for eksempel, sier han.

Opposisjonen: Ikke godt nok

Høyres næringspolitiske talsperson, Lene Westgaard-Halle, mener at regjeringen ikke ser alvoret i situasjonen.

– Næringslivet sliter og har gjentatte ganger uttrykt at fastprisavtalene ikke treffer godt nok. Norske bedrifter trenger bedre fastprisavtaler og en utvidet strømstøtte. Nettopp det foreslår Høyre i Stortinget i dag, sier Westgaard-Halle til NTB.

Frp mener regjeringen har abdisert og «nærmest håper at virkeligheten går over».

– Skal vi unngå unødvendige konkurser og permitteringer fremover, er det helt åpenbart at disse fastprisavtalene i seg selv ikke strekker til. Frp vil innføre midlertidig makspris, innføre kraftige begrensninger i nettoeksport av strøm til utlandet og eliminere prissmitten gjennom utenlandskablene, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen i Frp.

Også Rødt har tatt til orde for makspris.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes peker på at det nesten daglig kommer meldinger om at bedrifter permitterer.

– En rekke land har innført prisregulering på strøm eller støtteordning for industrien. I Norge stoler vi på markedet. Det er et paradoks, når vi egentlig har mye rimeligere strømproduksjon enn andre land, sier han.