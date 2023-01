Undersøker om knivstikking har sammenheng med Oslo-skyting

Et flertall på Stortinget vil si nei til en ny runde med høringer om trygdeskandalen og Nav, melder VG.

Dermed ligger det an til at SV-leder Audun Lysbakken ikke får høringen han vil ha, til tross for at forslaget har støtte fra Carl I. Hagen (Frp) og Seher Aydar (Rødt), skriver avisen.

Høyre, Ap og Venstre sier alle at de vil lukke saken. Stortingets forretningsorden tilsier at fire medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité må stille seg bak mindretallskravet for å åpne kontrollsak. Kontrollkomiteen har tre medlemmer fra Ap, to fra Høyre, ett fra Venstre, ett fra Sp, ett fra SV, ett fra Rødt og ett fra Frp.

– Stortinget har hatt høringer tidligere i samme sak. Vi ser ikke at det er tilstrekkelig grunnlag til å åpne saken på nytt, sier kontrollkomiteens nestleder Lubna Jaffery (Ap) til VG.