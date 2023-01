NRK: De som bor på hytta får strømstøtte

Tonje Brenna argumenterer for at det er viktig å stå på arbeidslinjen, på grunn av tunge trender i Norge som et økende antall alderspensjonister og mange unge som ikke er i jobb. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) advarer mot å øke barnetrygden.

Brenna sier til Vårt Land at hun mener at arbeidslinjen må fortsatt være en prioritet for partiet, og at økt barnetrygd vil føre til at man ikke har råd til å betale for de som ikke kan jobbe.

– Barnetrygden er ikke en ytelse til de som trenger hjelp fra det offentlige. Det har vi andre ytelser for, begynner Brenna.

Utspillet kommer etter at det har blusset opp en debatt i partiet om arbeidslinjen.

– Det er sunt at det blir en debatt på landsmøtet. Men jeg er mer opptatt av billig barnehage og SFO enn av økte stønader, sier Ap-statsråden til avisen.