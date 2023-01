Alle tog innstilt mellom Asker og Drammen

Chiles regjering skroter et prosjekt som skulle utvinne 12 millioner tonn jernmalm i året i nærheten av en naturreservat som huser 80 prosent av verdens humboldtpingviner. Her er pingvinarten fotografert i en dyrehage i London. Arkivfoto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Chiles regjering setter en stopper for et gigantisk gruveprosjekt som var planlagt ved et naturreservat som huser 80 prosent av verdens humboldtpingviner.

Miljøvernere har vært sterkt kritiske til planene av frykt for konsekvensene for et unikt naturområde kjent for sitt biologiske mangfold.

Dominga-prosjektet med en prislapp på 25 milliarder kroner inneholdt blant annet utvinning av mineraler fra dagbrudd og bygging av et havneanlegg. Onsdag satte venstresidens president Gabriel Boric og hans regjering ned foten.

– Vi er trygge på at en robust, etterprøvbar, bevisbasert beslutning er blitt fattet her, sier miljøminister Maisa Rojas.

Pingvinreservat

Prosjektet hadde som mål å årlig utvinne millioner av tonn jernmalm og tusenvis av tonn kobber i en fattig del av det nordlige Chile, rundt 450 kilometer fra hovedstaden Santiago.

Her ligger også Humboldtpingvin naturreservat, som består av tre øyer som er hjem for de truede pingvinene. Også hvaler, sjøløver og en verdens minste otere holder til i området.

Det chilenske selskapet bak gruveprosjektet, Andes Iron, vil klage på beslutningen. Dersom gruveprosjektet hadde blitt realisert, ville det blitt det største i sitt slag i Chile.