Åpner tilsyn med Bane Nor, Flytoget og Vy

Jernbanedirektoratet sier at de forventer at en ny tidsplan for Follobanen-gjenåpning er realistisk. Torsdag utsatte Bane Nor gjenåpningen av Norges dyreste samferdselsprosjekt for tredje gang.

Jernbanedirektoratet har fått beskjed fra Bane Nor om at åpningen av Follobanen er utsatt til den 12. januar.

– Vi vil følge utviklingen tett for å sikre et godt og forutsigbart togtilbud, sier Jernbanedirektør Knut Sletta.

Han legger til at han forutsetter at Bane Nor har gjort grundige risikovurderinger i forkant av beslutningen om ny åpningsdato, og at de har tatt høyde for at Vy trenger tid til å planlegge rutetilbudet,

– Det viktigste er at Bane Nors plan er realistisk, og at vi ikke ender opp med en situasjon hvor vi må ta ned tilbudet på grunn av en uforutsett forsinkelse, sier Sletta.

Han opplyser at Jernbanedirektoratet har innkalt Bane Nor og Vy til et møte mandag.

– Vi kommer til å gjennomføre hyppige statusmøter og sikre at togtilbudet på Østfoldbanen opprettholdes på dagens nivå fram til Follobanen åpner, sier jernbanedirektøren.

Jernbanedirektoratet skrev i sin rapport til Samferdselsdepartementet mandag 16. januar at tidsplanen fra Bane Nor fremsto som veldig stram.

Les mer om saken her