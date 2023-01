Foreslår ett års utsettelse av Helseplattformen ved andre sykehus

Passasjerer fra Østre linje må skifte tog i Ski og vente ti minutter før de kjører videre til Oslo . Foto: Morten Uglum

Torsdag kom nyheten om at åpningen av Follobanen er utsatt til søndag 12. februar. Det midlertidige rutetilbudet Vy satte opp etter stengningen av Follbanen, har gått mest ut over pendlere fra Indre Østfold over Østre linje. De kan ikke lenger ta tog helt inn til Oslo, men må bytte tog og vente i Ski. De bruker nå lengre tid til jobb i Oslo enn før Follobanen åpnet - og stengte igjen.

- Vy jobber nå hardt for å få et bedre tilbud på plass for pendlerne fra Indre Østfold fra 1. februar. Det sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy. - Men vi kan ikke love noe ennå. Det er noen detaljer som må på plass, og vi må legge om rutetider fra Indre Østfold for å få det til, sier han.

Ronny Aukrust er leder i Pendlerforeningen Indre Østfold.

- Vi forventer nå at Yv sammen med Bane Nor finner en god løsning for Østre ved å kjøre togene helt inn til Oslo S. Den reserveløsningen som har vært til nå, er ikke god nok når perioden forlenges og vil vare flere uker til, sier han.

- Nå har belastningen for reisende på Østre Linje vært for stor over for lang tid.