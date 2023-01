Fire menn dømt for drap og menneskesmugling etter Artin (15 måneder) ble funnet død

I Danmark er det bare lov til å heise Dannebrog, det danske flagget. Alle andre flagg er i strid med en lov fra 1915. Foto: Erik Johansen / NTB

Kan dansker heise andre flagg enn det danske? Det skal dansk høyesterett nå ta stilling til etter at en familie ble dømt for å ha heist et amerikansk flagg.

Danmark har en lov fra 1915 som forbyr dansker å heise andre flagg enn det danske, noe som var ment å sikre dansk nøytralitet under første verdenskrig.

Loven gjelder fortsatt, og i juni 2017 banket plutselig politiet på døren til familien Hedegard i Kolding.

En nabo hadde i flere måneder klaget over at det hang et amerikansk flagg i flaggstangen deres, og politiet gjorde det klart at det ville vanke en bot på 2.500 kroner dersom de ikke tok ned flagget.

Familien nektet å etterkomme pålegget og viste til sin «amerikanske kultur».

– Jeg kunne forstått det om det var et nazi-flagg eller IS-flagg, men dette forstår jeg ikke ettersom det er et amerikansk flagg, sa Rikke Hedegard til avisen JydskeVestkysten da.

Saken endte i retten, der familien først ble frifunnet til tross for at aktor viste til en tilsvarende sak fra 1934. Da var det snakk om et sovjetisk flagg, og retten slo fast at loven fra 1915 også gjelder i fredstid.

Saken ble deretter anket, og familien Hedegard ble funnet skyldige i å ha brutt loven. Noen straff fikk de imidlertid ikke ettersom saken hadde trukket i langdrag.

Nå skal dansk høyesterett ta endelig stilling til om loven fra 1915 snart er foreldet.