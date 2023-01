Paludan brant koranen i Stockholm

En bankansatt i Trøndelag er varetektsfengslet i to uker, siktet for grovt underslag og hvitvasking av penger.

Mannen ble lørdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, opplyser hans advokat Christian Wiig til Adresseavisen. Han sier at klienten samtykket til fengsling i én uke, men retten godtok politiets krav om å fengsle ham i to.

Påtaleansvarlig Ole Andreas Afret opplyser til Trønder-Avisa at mannen erkjenner straffskyld.

Ifølge politiet tyder etterforskningen på at beløpet det dreier seg om, er på flere titalls millioner kroner. Den siktede jobber i en bank i Trøndelag og ble pågrepet torsdag.

Politiet opplyser at det så langt ikke er noe som tyder på at kunder er rammet.

– Dette er en alvorlig sak som vi etterforsker for fullt, sier Ole Andreas Afret, påtaleansvarlig i saken. Han forklarer at politiet ba om to ukers fengsling fordi de må gjennomføre nødvendige etterforskningsskritt.

– Utover det kan vi ikke gå ut med flere detaljer på nåværende tidspunkt av hensyn til etterforskningen, sier han.

– Vi kan ikke utelukke at det er flere som vil bli siktet i saken. Det er noe den innledende etterforskningen må belyse etter hvert, sier politiadvokat Julie Rønningen til Adresseavisen.