Disse gikk videre til finalen i Melodi Grand Prix

Arfan Bhatti under en demonstrasjon mot norsk engasjement i Afghanistan i 2012. Foto: Arkivfoto: Dan P. Neegaard

(Saken oppdateres.)

NRK melder at islamisten Arfan Bhatti er siktet for fem forhold etter masseskytingen i Oslo. NRK forteller at Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror. Maksimalstraffen for denne siktelsen er 30 år.

Politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt forteller til NRK at Bhatti er siktet for fire andre forhold:

– Medvirkning til drap, medvirkning til drapsforsøk, terrorforbund og drapsforbund.

Aftenposten skrev tidligere i januar at Arfan Bhatti har fortalt at han snakket med siktede Matapour fem dager før masseskytingen i Oslo. Bhatti dro til Pakistan i juni i fjor, og ble pågrepet der kort tid etter at han ble siktet for medvirkning til masseskytingen i Oslo. To gjester på utestedet Pers på hjørnet ble drept da en person skjøt mot dette utestedet og London pub. Norsk-iranske Zaniar Matapour (43) ble lagt i bakken av publikum kort tid etter skytingen, og er nå siktet ugjerningen.