USAs forsvarssjef besøkte Oslo

Fra 2021 til 2022 har antall vegetarianere og veganere i Norge økt med hele 36 prosent, skriver Nationen.

– I Norge er det 27 prosent som oppgir at de er enten vegetarianere, veganere, pescetarianer (spiser også fisk) eller fleksitarianere. Det er et hopp på 6 prosentpoeng og resulterer i at Norge kun er 2 prosentpoeng bak Sverige som ligger på førsteplass i Norden, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim til avisen.

I undersøkelsen oppgir to av ti spurte at de vil spise mindre kjøtt for å redusere klimaavtrykket sitt. Blant dem mellom 18 og 29 år er andelen 35 prosent.