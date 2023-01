Erdogan: Sverige kan ikke forvente Tyrkisk støtte

Tsjekkias presidentkandidat og tidligere statsminister Andrej Babis sier han ikke vil hjelpe dersom Polen eller et baltisk land blir angrepet. Foto: Petr David Josek / AP / NTB

Tsjekkias presidentkandidat og tidligere statsminister Andrej Babis sier han ikke vil sende soldater dersom andre Nato-land blir angrepet.

På spørsmål i en TV-debatt søndag kveld sa presidentkandidaten at han ikke ville sende soldater til Polen eller de baltiske landene hvis de blir angrepet, til tross for at Tsjekkia er Nato-medlem.

– Jeg vil ha fred, jeg vil ikke ha krig. Det er ingen tilfeller hvor jeg vil sende våre barn og våre kvinners barn inn i en krig, sa Babis.

Natos artikkel fem sier at et angrep mot et eller flere av Natos medlemsland skal betraktes som et angrep mot alle.

Babis møter tidligere Nato-general Petr Pavel til andre runde i det tsjekkiske presidentvalget fredag og lørdag.

Ifølge meningsmålingene ligger Pavel an til å vinne 58,8 prosent av stemmene i helgen, mens Babis ligger an til å få 41,2 prosent.