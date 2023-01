Hemmeligstemplede dokumenter funnet hos Mike Pence

En talsperson for den tyske regjeringen bekrefter overfor Reuters at den tyske regjeringen har mottatt den formelle forespørselen fra Polen om å tillate at landet donere tyskproduserte stridsvogner til Ukraina. Den tyske forsvarsministeren håndterer nå forespørselen.

Polen har bedt Tyskland godkjenne at landet sender 14 stridsvogner av typen Leopard 2 til Ukraina.

Polens forsvarsminister Mariusz Błaszczak ga tirsdag beskjed om at den formelle søknaden er sendt. Samme dag bekreftet tyske tjenestemenn at søknaden er mottatt, og at den blir vurdert så fort som mulig, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Søknaden ble mottatt to dager etter at Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock lovet at Tyskland ikke vil stå i veien for at Polen sender tyskproduserte stridsvogner av typen Leopard 2 til Ukraina. Men hun påpekte samtidig at Polen formelt ikke har søkt om tillatelse.