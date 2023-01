Veien mellom Bodø og Fauske stengt etter ras

Statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) krever en skriftlig redegjørelse fra Nav-direktør Hans Christan Holte om IT-smellen i Nav.

Kravet kommer selv om Holte var inne på teppet for å forklare seg tirsdag, skriver Klassekampen.

Marte Mjøs Persen ville ha svar fra Holte etter mandagens sak i Klassekampen der det kom fram at Navs interne prognoser så sent som i oktober spådde et samlet tap på 1,74 milliarder kroner for IT-prosjektet Prosjekt 3 (P3).

– Vi er opptatt av at Nav legger frem så riktige tall som mulig og derfor har vi bedt Nav komme tilbake med et nytt og oppdatert bilde av økonomien i prosjektet, både når det gjelder kostnader til utvikling av selve IT-løsningen og kostnader for driften av den, sier Mjøs Persen i en skriftlig uttalelse til Klassekampen.