Strømsettingen på Follobanen utsatt, dermed utsatt testkjøring

Bistandsadvokat Helge Hartz ber om at mannen som ble kidnappet i Tolga i fjor tilkjennes en oppreisningserstatning på mellom 200 og 250.000 kroner. Foto: Geir Olsen / NTB

Bistandsadvokaten til 21-åringen som ble kidnappet i Tolga i fjor og hans foreldre, krever at de tiltalte betaler flere hundre tusen kroner i erstatning.

Bistandsadvokat Helge Hartz la onsdag ned påstand om at de fire tiltalte samlet må betale mellom 200.000 og 250.000 kroner i oppreisningserstatning, skriver TV 2.

Foreldrene, som også var i huset da kidnappingen skjedde, ble utsatt for vold av to av mennene. Hartz mener de fire tiltalte bør betale mellom 130.000 og 200.000 kroner i erstatning til foreldrene.

Tirsdag ba aktor om fire og et halvt års fengsel for den tiltalte som er blitt omtalt som hovedmannen. For de andre ba hun om fengsel i henholdsvis tre år og to måneder, to år og åtte måneder og ett år.