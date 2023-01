Bane Nor: Utsetter testing, må bytte 600 meter kabel

Andrej Medvedev flyktet fra Russland til Norge 13. januar. Han sier han var del av den beryktede Wagner-gruppen. Da han uttalte seg kritisk om Wagner-gruppens handlinger i Ukraina, skal han ha satt seg selv i fare. Han søker asyl i Norge.

«Politiets utlendingsenhet løslater Andrej Medvedev fra utlendingsinternat på Trandum i dag mot pålegg om bestemt oppholdssted. Bakgrunnen for beslutningen er at vilkårene for videre internering som følger av utlendingsloven § 106 ikke lenger er til stede.»

Det skriver Politiets utlendingsenhet (PU) i en e-post.

Jon Andreas Johansen, fungerende leder for juridisk seksjon, skriver videre:

«Alle som søker beskyttelse i Norge har rett til innkvartering. Det er UDI som har ansvar for botilbudet til asylsøkere i Norge. Videre er det lokalt politidistrikt som har ansvar for å vurdere sikkerheten og eventuelle sikkerhetstiltak for enhver borger innen eget distrikt.»

Saken oppdateres