Politiet advare mot glatte veier

En 90 år gammel kvinne ble svindlet for et gullkjede da to unge menn kom på døren hennes og ville kjøpe bøker i Oslo. Politiet etterforsker saken.

Hendelsen skjedde onsdag.

Kvinnen ble først oppringt og kort tid senere oppsøkt på døren av to unge menn i 20-årene, opplyser politiet. De to mennene lurte 90-åringen slik til å gi fra seg et gullkjede.

– Vi har snakket med både henne og familien. Vi har fått flere meldinger de siste dagene om lignende tilfeller der folk har kontaktet eldre og sier at de ønsker å kjøpe bøker, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er ikke snakk om tilfeller hvor folk har lagt ut annonser for å selge bøker på nettet, sier han.

– Dette fremstår ikke tilfeldig. Det virker som utspekulerte, og dessverre hyggelige, svindlere, som er ute etter vinning. Politiet synes dette er alvorlig, sier han.

Folk som har vært utsatt for det samme, bes om å kontakte politiet.