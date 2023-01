NRK: Sjødin trekker seg som advokat for Viggo Kristiansen

Det er svært omfattende skader etter en ulykke mellom en lastebil og en personbil i Kvam i Steinkjer i Trøndelag fredag morgen. E6 er stengt i begge retninger.

Politiet ble varslet om møteulykken klokka 8.09 av en annen fører på stedet. Alle nødetater er rykket ut, og luftambulanse er på stedet.

– Det er en meget alvorlig møteulykke på et sted det ikke ser ut til å være midtdeler. Det er såpass store skader på bilen at vi ikke har oversikt over skadeomfang, sier operasjonsleder Lars Berget i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet ikke foreløpig ikke hvor mange personer som er involvert i ulykken.

– Lastebilfører blir tatt vare på av helse og framstår som fysisk uskadd, sier Berget.

Ulykken har skjedd cirka 600 meter sør for Rygg på E6. Veien er stengt i begge retninger etter ulykken. Vegtrafikksentralen opplyser at det er omkjøring enten via Fylkesvei 763 sør for Snåsavatnet eller fylkesvei 17 via Namsos.