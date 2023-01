Full togstans mellom Asker og Drammen

Det var en mann i 30-årene som døde i ulykken med en lastebil og en personbil i Kvam i Steinkjer i Trøndelag fredag morgen.

Politiet ble varslet om den alvorlige møteulykken klokka 8.09 av en annen fører på stedet. Alle nødetater rykket ut, inkludert luftambulanse er på stedet.

Ulykken skjedde på et sted uten midtdeler.

– Vi kan bekrefte at én person er omkommet. Vedkommende var alene i bilen, sier operasjonsleder Lars Berget i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser på Twitter at det dreier seg om en mann i 30-årene, og at de pårørende er varslet.

Lastebilføreren ble tatt vare på av helsepersonell og framstår som fysisk uskadd, ifølge politiet.

Ulykken skjedde cirka 600 meter sør for Rygg på E6. Veien ble stengt i begge retninger etter ulykken og ville forbli stengt i flere timer framover mens politiet gjør tekniske undersøkelser på stedet. Vegtrafikksentralen opplyser at det er omkjøring enten via Fylkesvei 763 sør for Snåsavatnet eller fylkesvei 17 via Namsos.