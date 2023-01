Politiet har avfyrt skudd i Kristiansand sentrum

En student roper slagord mot regjeringen i New Delhi fredag. Foto: Manish Swarup / AP / NTB

Indisk politi har pågrepet minst 24 studenter i New Delhi etter at de arrangerte en visning av en BBC-dokumentar om statsminister Narendra Modi.

Politiet stoppet også fredagens filmvisning på Delhi-universitetet, som i likhet med flere andre universiteter rundt om i India forsøkte å vise dokumentaren. De trosset dermed regjeringens forsøk på å hindre folk i å se filmen ved å forby publisering av den i sosiale medier.

BBC-dokumentaren i to deler tar for seg Modis rolle under de antimuslimske opptøyene som krevde hundrevis av menneskeliv i Gujarat 2002. Her hevdes det at Modi ga politiet ordre om å se en annen vei under sammenstøtene, som skjedde mens Modi var sjef for delstatsregjeringen i Gujarat.

Modi har tidligere avvist kritikken.