AP: To såret i skyting i Jerusalem

YS er ikke klar for et moderat oppgjør i år: – Bedriftene har i stor grad klart å velte økte kostnader over på forbrukerne, og opprettholde fortjenesten, mener Hans-Erik Skjæggerud i YS. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Flere LO-topper har luftet tanken om staten bør komme på banen for å få lønnsoppgjøret i havn. Tanken er at politiske grep for å få ned strømpriser eller dempe prisveksten, kan gjøre at lønnstilleggene ikke trenger å være så høye. Det bekymrer leder Hans-Erik Skjæggerud i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

– Jeg frykter ut fra diskusjonen i mediene at man legger opp til et moderat lønnsoppgjør. Det er vanskelig å se for seg at medlemmene aksepterer et tredje år med reallønnsnedgang, sier han til Klassekampen.

Han sier at lønnsandelen i bedriftene – et mål på hvor stor del av verdiskapingen som går til de ansatte – har gått betydelig ned. Skjæggerud viser til at gjennomsnittlig lønnsandel i perioden 2014–2021 var 84 prosent.

– I 2022 var den 78 prosent. Det forteller meg at eierne har sørget for å ta ut sin del av verdiskapingen, mens arbeidstagerne ikke har fått det, sier han.