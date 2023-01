Mann døde i Ålesund. Spesialenheten kobles inn.

Spesialenheten for politisaker er varslet etter et dødsfall i Ålesund lørdag, melder Sunnmørsposten. Avisen skriver at de har sett en video der to sivile politibetjenter kjemper for å få kontroll på en mann.

De skal først ha vært i basketak med mannen i stående posisjon, og deretter lagt personen i bakken.

– Innledningsvis var vurderingen, ut i fra de opplysningene som forelå, at dette ikke var en sak som skal oversendes Spesialenheten for etterforskning. Politiet har likevel varslet Spesialenheten slik at de kan ta en selvstendig vurdering av om etterforskning skal iverksettes, sier leder for operasjonssentralen til politiet, Erik Steen Mikalsen, til Sunnmørsposten.

Politiet: Viktig å få kontroll på ham

Han sier til avisen at politiet ble tilkalt til en situasjon hvor de møtte en person som utagerte og åpenbart trengte hjelp. Han responderte ikke på tilsnakk, og politiet vurderte det slik at han var til fare for seg selv og andre og at det var viktig å få kontroll på ham.

«Når han motsetter seg og utagerer, må politiet bruke mer makt enn det han bruker for å få kontroll på ham», opplyser lederen for operasjonssentralen ifølge avisen.

Mannen ble fraktet til sykehus der han ble erklært død.

Sunnmørsposten skriver at politiet først opplyste til dem at de kun hadde bistått med akutt helsehjelp, og at de ikke hadde lagt noen i bakken.