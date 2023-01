Storjury skal vurdere Trumps betaling til pornostjerne

Tidligere president Donald Trump risikerer mer juridisk trøbbel. Foto: Alex Brandon/AP/NTB

Donald Trump skal i 2016 ha betalt 1,3 millioner kroner til pornostjernen kjent som Stormy Daniels. Hun skal ha fått pengene for å holde kjeft om deres angivelige utenomekteskapelige forbindelse.

Nå skal påtalemyndigheten i Manhattan legge den syv år gamle saken frem for en storjury, rapporter The New York Times.

Det kan legge grunnlaget for en eventuell straffesak mot den tidligere presidenten.

Daniels har sagt at hun hadde et seksuelt forhold til Trump og at hun mottok 130.000 dollar for å holde kjeft under presidentvalgkampen i 2016.

Trump nekter for at dette har skjedd og sier han ikke kjenner til noen utbetaling til Daniels.

Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, ble dømt til tre års fengsel for å ha organisert betalinger til Daniels og en tidligere Playboy-modell.