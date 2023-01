Anker dommen etter bunkerfesten i Oslo

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fikk tirsdag en ny rapport overlevert. Foto: Heiko Junge / NTB

Tirsdag overleverte utvalget som har sett på kvalitetsvurderingssystemet i norsk skole sin første delrapport (NOU) til Kunnskapsdepartementet.

Der kommer det blant annet frem at de fleste elever opplever at de har et godt skole- og læringsmiljø preget av trivsel og støtte fra lærerne.

Samtidig viser utvalgets gjennomgang at elevene opplever mer press relatert til skolen enn tidligere, og at det er en økning i mobbing. Det er flere unge nå enn før som ikke trives på skolen, og som oppgir at de kjeder seg og gruer seg til å gå på skolen.

På mer generelt grunnlag kommenteres det i rapporten at målinger kan føre til at skolene vier mest oppmerksomhet til ferdighetene og kompetansene som systemet måler, og at skolens brede mandat ikke verdsettes i tilstrekkelig grad.

– Skolen skal både danne og utdanne, og har et mye bredere samfunnsmandat enn det som måles i dag. Da må vi diskutere hva vi velger å måle i skolen, og hvordan vi bør drive kvalitetsutvikling, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

For å utvikle gode skole- og læringsmiljøer fremhever rapporten inkludering av elevene i spørsmål om kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling sammen med lærere, skoleledere, skoleeiere og «andre relevante aktører».

Regjeringen satte ned utvalget bak rapporten i fjor, fordi de ønsker å tenke nytt om hvordan de måler kvalitet i norske skoler og hvordan de driver kvalitetsutvikling.

– Med denne rapporten kommer vi et viktig skritt videre, sier Brenna.

Først til høsten kommer utvalget med forslag til endringer.