Gutt påkjørt på Økern i Oslo

Foto: Andrew Harnik, AP / NTB

Tirsdag ble det satt punktum for en æra i flyhistorien da Boeing leverte sin siste 747. Jumbojeten har blitt produsert i over et halvt århundre.

Flyet med den karakteristiske pukkelen fløy for første gang i 1969, og i januar året etter satte amerikanske Pan Am flyet inn på prestisjeruten mellom New York og London.

Med en kapasitet på rundt 500 passasjerer har jumbojeten blitt levert i flere utgaver og har fraktet utallige mennesker verden over. Den har også hatt de amerikanske romfergene «på ryggen» og flyr fortsatt den amerikanske presidenten i en versjon som på folkemunne er best kjent som Air Force One.

Bygget på 16 måneder

Den siste jumbojeten er den 1.574. i rekken som er produsert ved Boeings fabrikk i delstaten Washington. Tirsdag ble flyet levert til flyfraktselskapet Atlas Air.

– Dersom du er glad i denne bransjen, så er dette et øyeblikk du har gruet deg til. Ingen vil ha firemotors passasjerfly lenger, men det slår ikke en strek over det enorme bidraget dette flyet har gitt til utviklingen av luftfarten eller arven det etterlater seg, sier analytiker Richard Aboulafia.