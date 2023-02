Frokostblandinger trekkes tilbake

To politibetjenter er mistenkt for tjenestefeil etter et dødsfall i Ålesund i helgen. I dag skal de avhøres, melder NRK.

Sunnmørsposten skrev at de så en video fra hendelsen, der to sivile politibetjenter kjemper for å få kontroll på en mann.

Politibetjentene skal først ha vært i basketak med mannen i stående posisjon, og deretter lagt personen i bakken.

Lokalavisen skrev først at politiet hadde kun bistått med akutt helsehjelp, og ikke lagt noen i bakken.